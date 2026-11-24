Batman'da polis ekipleri iki ortaokulda öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasımda 50. Yıl Ortaokulu ve Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi. Eğitimde temel trafik kuralları ve bu kurallara uymanın önemi anlatıldı, öğrencilere Trafik Dedektifi Kartı dağıtıldı.
Batman'da iki ortaokulda öğrenci ve öğretmenlere temel trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde trafik kurallarına uymanın önemi anlatılırken öğrencilere Trafik Dedektifi Kartları dağıtıldı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasımda 50. Yıl Ortaokulu ve Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi düzenledi. Ekipler, eğitimlerde temel trafik kuralları hakkında bilgi vererek bu kurallara uymanın önemini anlattı. Program kapsamında öğrencilere trafik dedektifi kartları dağıtıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?