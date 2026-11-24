Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen "Damga 47" operasyonunda, araçların şasi ve motor bilgilerini değiştirerek üçüncü kişilere sattıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara (change) aktarıldığı, bu araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Mardin'de 11, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 3 ve Şanlıurfa'da 3 olmak üzere 18 şüpheli yakalandı, Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu.

Araçlarda yapılan incelemede, birinin çalıntı, 2'sinin aranan, 8'inin menşei belli olmayan, 4'ünün yakalamalı veya hacizli, birinin yurt dışı menşeli olduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.