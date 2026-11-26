İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Haney Karayalçın, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, yaşlı kadının aracın tekerlekleri altında kalarak can verdiği kazayla ilgili konuşarak bölgede trafik ışığı olmadığını ve araçların hızlı gittiğini belirtti, önlem alınmasını istedi.

Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 34 RCT 236 plakalı beton mikserinin sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Haney Karayalçın'a (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin tekerlekleri altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karayalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Beton mikserinin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri trafik önlemlerinin yetersizliğine tepki gösterdi

Mahalle sakini İlyas Güyük, kazanın ardından bölgede yaşanan trafik sorunlarına dikkat çekerek yaşlı kadının yaya geçidinden geçtiği sırada beton mikserinin çarptığını belirtti ve "Karşıdan yaya geçidinden geçerken aşağıdan gelen kamyon altına alıyor ve sürükleyip buraya kadar getiriyor. Orada zaten kanlar var. Yaya geçidi olduğu halde arabaların buraya bu kadar hızlı gelmesi, yol kenarlarına park etmesi normal şartlarda yasak. Bir sürü uyarı tabelası var. İnsan hayatı bu kadar ucuz" dedi.

"Çocuklarımızı okula götürüp getirirken endişe yaşıyoruz"

Bölgede trafik ışığı bulunmadığını ve araçların gelişigüzel hareket ettiğini ifade eden bir başka mahalle sakini de yaşanan tehlikeye dikkat çekerek "Günlük iki defa çocuklarımızı okula almaya gidip geliyoruz. Ama burada ışık yok. Arabalar keyiflerine göre duran duruyor, durmayan durmuyor. Beton mikseri galiba bayanın üstünden geçmiş, haberlerden duyduğum kadarıyla. Giden gittiğiyle kalıyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.