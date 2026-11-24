Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından bir kişiyi ve ailesini tehdit ederek alıkoydukları, darp ve gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasıyla ilgili birimlerce gerekli tüm işlemler yapıldığı belirtildi.

ÖZÜR DİLEMESİ İÇİN BASKI YAPILDI

Buna rağmen, K.A.G.'nin yakınları tarafından M.K.C.G. aranarak kazadan dolayı yüz yüze özür dilemesi yönünde tehdit edilerek baskı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsa ulaşabilmek için anne ve babasının alıkonulduğu, sonrasında M.K.C.G.'nin de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafından özür dilettirildiği, akabinde şahsın araç içerisinde ve Kepez ilçesinde bulunan şüphelilere ait ofiste silah ile tehdit ve darp edildiği, telefonunun yağmalandığı ve hürriyetinden yoksun bırakıldığı olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda H.M.G, R.O, H.O, C.K, E.B, İ.K.A, S.Ç, M.Ç, İ.B, E.O. ve M.B.K. yakalandı."

100 TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 tabanca fişeği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin savcılıkça serbest bırakıldığı 10'unun çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.