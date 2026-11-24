Döşemealtı'daki kazanın ardından alıkoyma ve darp iddiası: 10 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki yaralamalı trafik kazasının ardından bir sürücünün, ailesiyle birlikte tehdit edilerek alıkonulduğu ve kazanın karşı tarafından özür dilemeye zorlandığı ileri sürüldü. Silahla tehdit, darp ve telefon gaspı iddialarıyla yakalanan 11 kişiden 10'u tutuklanırken biri savcılıkça serbest bırakıldı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 100 tabanca fişeği bulundu.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından bir kişiyi ve ailesini tehdit ederek alıkoydukları, darp ve gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasıyla ilgili birimlerce gerekli tüm işlemler yapıldığı belirtildi.
ÖZÜR DİLEMESİ İÇİN BASKI YAPILDI
Buna rağmen, K.A.G.'nin yakınları tarafından M.K.C.G. aranarak kazadan dolayı yüz yüze özür dilemesi yönünde tehdit edilerek baskı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şahsa ulaşabilmek için anne ve babasının alıkonulduğu, sonrasında M.K.C.G.'nin de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak kazanın diğer tarafından özür dilettirildiği, akabinde şahsın araç içerisinde ve Kepez ilçesinde bulunan şüphelilere ait ofiste silah ile tehdit ve darp edildiği, telefonunun yağmalandığı ve hürriyetinden yoksun bırakıldığı olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda H.M.G, R.O, H.O, C.K, E.B, İ.K.A, S.Ç, M.Ç, İ.B, E.O. ve M.B.K. yakalandı."
100 TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 tabanca fişeği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin savcılıkça serbest bırakıldığı 10'unun çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.
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