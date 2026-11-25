İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.05 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.