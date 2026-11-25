Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla trafik ışıklarından su faturalarına, sergilerden bilboardlara kadar kentin dört bir yanında farkındalık oluşturuldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından dikkat çeken farkındalık çalışmalarına imza atıldı. Trafik ışıklarından su faturalarına, resim sergilerinden televizyon yayınlarına kadar kentin farklı noktalarına taşınan etkinliklerle kadına yönelik şiddete karşı önemli mesajlar verildi. Çalışmalar, özellikle Elazığ Belediyesinin desteğiyle ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi. Elazığ'da hayata geçirilen çalışmalar, kentin dört bir yanında farkındalık oluşturdu. Bu kapsamda trafik lambaları "Kadına Şiddete Hayır" temasıyla güncellenirken, Elazığ Belediyesi tarafından su faturalarına da "Şiddete Hayır" mesajı eklendi. Şiddetin simgesel rengi olan turuncu ile Elazığ ve Harput'un çeşitli noktaları renklendirilerek vatandaşların dikkatleri bu önemli noktaya çekildi.

Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinliklere Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Elazığ Barosu, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve paydaş kurumlar da destek sağladı. Programda Elazığlı ressam Gülşah Bulut'un kadına yönelik şiddet kapsamında Türkiye'de bir ilk olarak kadın temalı görsellerle hazırladığı resim sergisi Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından filografi sergisi açılırken, kurum eğitmenleri tarafından 250 kadına workshop etkinliği düzenlendi. Farkındalık çalışmalarının kent geneline yayılması amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele temalı bilboard ve afişler de vatandaşların görebileceği alanlarda sergilendi.