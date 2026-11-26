Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke'de yapımı süren Söke-Novada Farklı Seviyeli Kavşak projesini yerinde inceledi. Çalışmaların yaz aylarında artacak trafik yoğunluğu başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Söke-Milas Karayolu üzerinde turizm güzergahında bulunması nedeniyle büyük önem taşıyan Novada Kavşağı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük ve şantiye yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi alan Vali Varol'a incelemeleri sırasında Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ve ilçe protokolü eşlik etti.

Proje alanında gerçekleştirilen değerlendirmelerde çalışmaların geldiği aşama, uygulama takvimi, muhtemel aksaklıklar ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Novada Kavşağı'nın Türkiye'nin önemli ve yoğun karayolu güzergahlarından biri üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Vali Dr. Osman Varol, özellikle yaz aylarında tatil bölgelerine yönelen araç trafiğinin bu noktada ciddi yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Söke'de şehir içi ulaşımın hem de bölgedeki transit trafik akışının önemli ölçüde rahatlamasının beklendiğini ifade eden Varol, yatırımın Söke ve çevre ilçeler açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde sürdüğünü kaydeden Vali Varol, kesin bir tamamlanma tarihi vermenin şu aşamada mümkün olmadığını ancak yaz sezonundaki yoğunluk başlamadan projenin bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Sürecin seyrine göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin de değerlendirileceğini belirtti.

Söke'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli ulaşım sorunlarından birine kalıcı çözüm getirmesi beklenen Novada Kavşağı projesinin, güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.