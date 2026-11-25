Ayvalık Çamlık Kavşağı'nda bulunan Atatürk büstü, trafik kazasında zarar gören mermerlerinin yenilenmesinin ardından yeniden eski görünümüne kavuştu.

Ayvalık'ın tanınmış torna ustalarından Yakup İçten'in yaptığı kaide üzerindeki büst, geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazasında hasar görmüştü. Onarım çalışmaları kapsamında büstün mermerleri Ayvalık Belediyesi ekiplerince baştan sona yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Atatürk büstü yeniden kaidesine yerleştirildi. Böylece Çamlık Kavşağı, vatandaşların alışık olduğu görünümüne kavuştu.