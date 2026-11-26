Bartın'da tek şeritli yoldan ters şeritten giden bir otomobile polis ekiplerince 10 bin TL para cezası kesildi.

Bartın'da bir vatandaş, Orta Mahalle Aşağı Cami Sokak'tan Çeşme Yanı Sokak istikametine ters yolda giden bir otomobili kaydetti. Videoyu çeken vatandaş, trafiği aksatan ve sürücülerin tepkisine neden olan aracın görüntülerini trafik polislerin ulaştırması üzerine ise ekipler, otomobilin plakasından 10 bin TL ceza kesti.

Ceza makbuzu araç sahibinin adresine gönderildiği öğrenilirken, cezanın ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (KTK) ilgili maddesi gereği tek yönlü yolda ters yönde araç sürmekten yazıldığı öğrenildi.