Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve kaldırımlarda buz kütleleri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kentte etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği şehirde, dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanda sarkıtlar, cadde ve kaldırımlarda ise buz kütleleri oluştu.

Çatıların su tahliye kanalları buz tuttu, tarihi Çifte Minareli Medrese'deki zincir ve ışıklandırmalar da buzla kaplandı.

Öte yandan yollardaki yoğun buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.