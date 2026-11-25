Erzurum'da sıfırın altında 10 derece soğuk, buzlanma ve hasarlı kazalara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğukta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi, cadde ve kaldırımlarda buz kütleleri oluştu. Yollarda buzlanma hasarlı trafik kazalarına yol açarken, Çifte Minareli Medrese'deki ışıklandırmalar da buzla kaplandı.
Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve kaldırımlarda buz kütleleri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kentte etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği şehirde, dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanda sarkıtlar, cadde ve kaldırımlarda ise buz kütleleri oluştu.
Çatıların su tahliye kanalları buz tuttu, tarihi Çifte Minareli Medrese'deki zincir ve ışıklandırmalar da buzla kaplandı.
Öte yandan yollardaki yoğun buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?