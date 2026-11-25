Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yatağan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere 48 YB 817 plakalı aracıyla sanayi sitesine giriş yapmak isteyen Dursun Ismık'ın (48) kullandığı araca, Muğla istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen başka bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Ismık için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.