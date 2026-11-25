İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 85 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine gitmekte güçlük yaşadı.