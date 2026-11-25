İstanbul'da akşam trafiği yüzde 85'e çıktı, E-5 Yenibosna'da kuyruklar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kentte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun kuyruklar oluştu, işten ve okuldan dönenler evlerine gitmekte güçlük yaşadı.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 85 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine gitmekte güçlük yaşadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?