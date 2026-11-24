Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı, kış lastiği olmayan araçlar için uyarı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı; kar yağışı Yumrukaya, Dağkent ve Abant Kavşağı gibi mevkilerde etkili oluyor. Karayolları ekipleri karla mücadele başlatırken trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülerin güzergahı kullanmamasını istedi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Gün boyunca aralıklarla sağanağın etkili olduğu güzergahta, akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Yumrukaya, Dağkent, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülerin güzergahı kullanmamalarını istedi.
Kaynak: AA
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