Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 15 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde, Yenimahalle mevkiinde aralarında şehirler arası yolcu otobüsleri ile tırların da bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Otoyolda trafik kontrollü şekilde iki şeritten akıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
ANKARA İSTİKAMETİNDE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, otoyolun Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
15 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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