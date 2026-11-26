Samsun Tekkeköy'de 3 araçlı kazada 5 kişi yaralandı, ehliyetsiz sürücüye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
K.D. (23) idaresindeki 55 RV 233 plakalı hafif ticari araç ile A.A. (68) yönetimindeki RI 504 FZ yabancı plakalı otomobil, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce bariyere, ardından aynı yönde seyreden E.S'nin (30) kullandığı 55 ABT 953 plakalı panelvana çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü K.D. ile beraberindeki A.A. (57), Ö.B. (31), O.C.S. (9) ve R.A. (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edilen K.D. hakkında idari işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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