Çanakkale Lapseki'de motosiklet TIR ve otomobile çarptı, sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey beldesi girişindeki kavşakta saat 11.00 sıralarında trafik ışıklarında bekleyen TIR'a ve bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen TIR ile otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Şahin hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesinde bağlı Umurbey beldesi girişindeki kavşakta meydan geldi. Ahmet Şahin'in kullandığı 34 NCM 472 plakalı motosiklet, önce trafik ışıklarında bekleyen TIR'a ardından da bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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