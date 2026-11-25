Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, özellikle çevreyi rahatsız eden, tescilsiz, plakasız ve kask takmayan sürücülere göz açtırmadı; kasım ayı boyunca yapılan uygulamalarda çok sayıda motosiklet otoparka çekildi.

Boyabat'ta trafik güvenliğinin sağlanması, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla ilçe merkezindeki çeşitli noktalarda denetimler aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, özellikle abartı egzoz ve yüksek sesle çevreyi rahatsız eden, tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletler ile kask kurallarına uymayan sürücülere yönelik yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, ilçenin değişik cadde ve kavşaklarında düzenlenen şok ve rutin uygulamalarda sürücülere kurallara uyulması noktasında taviz vermedi. Kask kullanımının ihmal edildiği, evrak eksikliği ya da plaka-tescil ihlali tespit edilen çok sayıda motosiklet, işlemlerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.