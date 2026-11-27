Bolu'da yaşanan yaralamalı trafik kazasının ardından yola dağılan araç parçaları yeni bir kaza riski oluştururken, olay yerine gelen mahalle bekçisi süpürgeyi eline alıp harekete geçti. Karayolları ekiplerini beklemeden yolu temizleyen bekçinin bu örnek davranışı takdirle karşılandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen İ.Ç. yönetimindeki 14 T 0804 plakalı hafif ticari taksi, F.D. idaresindeki 14 ET 037 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü F.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından F.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolu süpürgeyle temizledi

D-100 Karayolu'nda kaza sebebiyle trafik kontrollü biçimde sağlanırken, çarpışmanın etkisiyle araç parçaları yola dağıldı. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçisi, Karayolları ekiplerini beklemeden harekete geçti. Sürücülerin mağdur olmaması, vatandaşların gidecekleri yerlere geç kalmaması ve yola saçılan parçaların başka bir kazaya yol açmaması için süpürge bulan bekçi, araç parçalarını yol kenarındaki güvenli alana süpürdü. Bekçinin trafik güvenliğinin sağlanması adına gösterdiği duyarlı davranış, çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Öte yandan kırmızı ışıkta geçen hafif ticari taksinin sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.