Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren, otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtıktan sonra saklandığı markette yakalanan ehliyetsiz sürücünün kaçış anları dron kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, sürücüye 212 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren ve otomobilini yol ortasında bırakıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ara sokaklarda, apartman bloklarının arasında ve site bahçelerinde izini kaybettirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Olay, Efeler ilçesindeki Malazgirt Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan 09 ABN 968 plakalı otomobilin sürücüsü F.S., ters yöne girerek kaçmaya başladı. Karşı yönden gelen başka bir araçla burun buruna kalan sürücü, otomobilini yol kenarında durdurarak araçtan indi ve koşarak uzaklaştı. Dron kamerasıyla havadan takip edilen sürücünün ağaçların arasından geçerek ana caddeden uzaklaştığı, ardından apartman bloklarının arasına ve site bahçelerine girdiği görüldü. Ara sokaklarda ve park halindeki araçların arasında koşarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelinin yeri, dron operatörünün anlık bilgilendirmesiyle yerdeki polis ekiplerine bildirildi. Kaçışını sürdürerek bir markete giren F.S., polis ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucu saklandığı yerde yakalandı. Polis ekiplerinin markete girerek şüpheliyi gözaltına aldığı anlar da dron görüntülerine yansıdı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle toplam 212 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.