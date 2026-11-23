İspanyol devi Real Madrid'de sergilediği performansın yanı sıra takım arkadaşlarıyla kurduğu sıcak ilişkilerle de adından söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler, soyunma odasındaki neşeli tavırlarına bir yenisini daha ekledi.

ARDA GÜLER'DEN KONATE'YE JEST

Genç yıldız, Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sucuk hediye ederek dikkat çeken bir jest yaptı.

''SENİ SEVİYORUM KARDEŞİM''

Arda Güler'in bu anlamlı ve lezzetli sürprizi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Ibrahima Konate, kendisine hediye edilen sucuğun fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına Arda Güler'i de etiketleyen yıldız stoper, "Seni seviyorum kardeşim" notuyla milli futbolcuya teşekkürlerini iletti.