Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da gece etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar devam eden kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü, sürücü ile yayalar da ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışıyla kent merkezindeki tarihi Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ile tepsi minareli saat kulesi, Üç Kümbetler ve çevresi beyaza büründü.

Karla kaplanan tarihi yapılar ile kent merkezi dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ta kent merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar, yollar, sarıçam ormanları beyaza büründü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Öğrenciler okula karlı yollarda giderken, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

Vatandaşlardan Cemal Sarı, havaların soğuduğunu belirterek, "Gece yarısından sonra kar yağdı sabah her taraf karla beyaza bürünmüş. Sarıkamış'a kış gelmeye başladı." dedi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kayak merkezi ve sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yağışın ardından 3 bin metre rakımlı Munzur, Mercan, Buyer, Hel ve Bağır dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Güz renkleriyle bütünleşen dağlar güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da sabaha karşı başlayan ve mevsimin şu ana kadarki en yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, sabaha doğru etkisini artırdı.

Yağışın ardından cadde ve sokaklar, kaldırımlar, park halindeki araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına başlandı.

Kar yağışıyla oluşan buzlanma nedeniyle kentte hasarlı bazı trafik kazaları meydana geldi.