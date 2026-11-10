ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Avcılar'da saat 09.05'te trafik durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te Avcılar'da hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte metrobüs üst geçidindeki vatandaşlar ve D-100 karayolundaki sürücüler araçlarını durdurup dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti. Yoldan geçen bazı araçlardan yüksek sesle İstiklal Marşı çalındığı görüldü. İlçedeki bir inşaatta kalıp döken işçiler de siren sesiyle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

'ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN TORUNUYUM'

Trafiğin durduğu sırada saygı duruşunda bulunan Hanife Atasoy, "Bugün aslında yaslı günümüz değil, özlem duyduğumuz bir gün. Trafiğin durmasını bekliyorum. Ben de, şehit düşen askerlerin torunuyum, gururla burada duruyorum saygı duruşunda bulunacağım" dedi.

Selma Kılıç ise, "Çok üzgünüm. O kadar çok ihtiyacımız var ki. İnşallah bir gün onun gibi biri gelir. Atatürk bir fikir. O bize önderlik etmiş, dünyaya hükmetmiş. O bize liderlik etmiş. Öyle biri gelmeyecek. Ama umudumuzu yitirmedik. Çok duyguluyum. Her 10 Kasım'da böyleyim" diye konuştu.