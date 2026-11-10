Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu
Haber Videosu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 88’inci ölüm yıl dönümünde Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Avcılar'da saat 09.05'te trafik durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te Avcılar'da hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte metrobüs üst geçidindeki vatandaşlar ve D-100 karayolundaki sürücüler araçlarını durdurup dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti. Yoldan geçen bazı araçlardan yüksek sesle İstiklal Marşı çalındığı görüldü. İlçedeki bir inşaatta kalıp döken işçiler de siren sesiyle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

'ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN TORUNUYUM'

Trafiğin durduğu sırada saygı duruşunda bulunan Hanife Atasoy, "Bugün aslında yaslı günümüz değil, özlem duyduğumuz bir gün. Trafiğin durmasını bekliyorum. Ben de, şehit düşen askerlerin torunuyum, gururla burada duruyorum saygı duruşunda bulunacağım" dedi.

Selma Kılıç ise, "Çok üzgünüm. O kadar çok ihtiyacımız var ki. İnşallah bir gün onun gibi biri gelir. Atatürk bir fikir. O bize önderlik etmiş, dünyaya hükmetmiş. O bize liderlik etmiş. Öyle biri gelmeyecek. Ama umudumuzu yitirmedik. Çok duyguluyum. Her 10 Kasım'da böyleyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerAvcılarTrafikGüncelYaşamSon Dakika

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
11:25
Trump devreye girdi Nvidia CEO’sunun yasak aşkına FBI soruşturması
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:36:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android