Narkotik ekipleri İstanbul'da 3 ilçede 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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Narkotik ekipleri İstanbul'da 3 ilçede 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi

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Narkotik ekipleri İstanbul\'da 3 ilçede 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi
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Narkotik ekipleri İstanbul\'da 3 ilçede 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi
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İstanbul Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 2-3 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 195 kilo 900 gram metamfetamin ve 400 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza hapı ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 2-3 Kasım tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen depo ve imalathanelere operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 195 kilo 900 gram metamfetamin, 400 bin sentetik ecza hapı, 112 kilo 850 gram pregabalin maddesi, 133 kilo 800 gram katkı maddesi, 200 bin boş kapsül, 1 hassas terazi, 1 karıştırıcı, 1 kompresör ve 1 hap basım makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir imalathane de ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
GaziosmanpaşaBeylikdüzüİstanbul3. SayfaNarkotikAvcılarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Narkotik ekipleri İstanbul'da 3 ilçede 195 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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