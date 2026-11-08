Avcılar\'da alkollü olduğu öne sürülen sürücü kazaya neden oldu, 1\'i ağır 5 yaralı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce başka bir araca, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D100 Karayolu'nun Küçükçekmece istikametinde, Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarptıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metal yığınına dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.