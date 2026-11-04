Avcılar’da sağanak nedeniyle parkın duvarı yıkıldı - Son Dakika
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Avcılar’da sağanak nedeniyle parkın duvarı yıkıldı

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Avcılar’da sağanak nedeniyle parkın duvarı yıkıldı
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Avcılar’da sağanak nedeniyle parkın duvarı yıkıldı
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AVCILAR’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir parkın duvarı yürüyüş yoluna doğru yıkıldı.

AVCILAR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir parkın duvarı yürüyüş yoluna doğru yıkıldı. Duvarın bazı bölümlerinde çatlaklar meydana gelirken, Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden başlayan sağanak Avacılar'da da etkili oldu. Avcılar'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nı çevreleyen taş duvarın bir bölümü yağış sırasında toprağın yumuşaması sonucu yürüyüş yoluna doğru yıkıldı. Duvarın bazı bölümlerinde ise çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler parka giderek, duvarın yıkılan bölümü ve yürüyüş yolu çevresine güvenlik şeridi çekti.

Kaynak: DHA
AvcılarGüncelSon Dakika

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