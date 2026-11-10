Avcılar'da 30 bin liralık elektrikli bisiklet, 3 çocuk tarafından çalınıp götürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da 30 bin liralık elektrikli bisiklet, 3 çocuk tarafından çalınıp götürüldü

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Avcılar\'da 30 bin liralık elektrikli bisiklet, 3 çocuk tarafından çalınıp götürüldü
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Avcılar\'da 30 bin liralık elektrikli bisiklet, 3 çocuk tarafından çalınıp götürüldü
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Avcılar Merkez Mahallesi'nde halı saha yanında park halindeki 30 bin lira değerindeki elektrikli bisiklet, 3 çocuk tarafından çalıştırılarak götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası mağdur, bisikletini bulamayınca polise başvurdu.

Avcılar'da park halindeki elektrikli bisiklet 3 çocuk tarafından çalındı. Çevreyi gözlemleyen şüpheliler önce bisikleti inceledi, ardından çalıştırdıkları bisikletle sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki halı saha yanında meydana geldi. Üç çocuk halı saha yanında park edilen elektrikli bisikleti incelemeye başladı. Çocuklardan biri elektrikli bisikleti çalıştırdı. Üç çocuk birkaç saniye içinde 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen elektrikli bisikleti alarak sokaktan uzaklaştı. Döndüğünde bisikletini bulamayan mağdur, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvuruda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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