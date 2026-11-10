Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Avcılar’da motosikletiyle devrilerek yola düşen sürücü, arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü aranıyor.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP DEVRİLDİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda 8 Kasım Pazar gecesi, motosikletiyle Avcılar merkez istikametine ilerleyen M.Y. (54), aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Yerde sürüklenen motosikletten savrulan M.Y., yolda hareketsiz kaldı.

ÜZERİNDEN GEÇİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kısa süre sonra arkadan gelen bir otomobil, yerde yatan M.Y.’nin üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken, arkadan gelen diğer sürücüler durumu fark ederek yardıma koştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybederek devrildiği ve yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde gelen otomobilin yerde yatan sürücünün üzerinden geçtiği anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.