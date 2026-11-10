Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada - Son Dakika
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Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

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Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada
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5 yorum
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Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada
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Avcılar’da seyir halindeyken kontrolünü kaybederek motosikletiyle devrilen 54 yaşındaki M.Y., yola savrularak hareketsiz kaldı. Arkadan gelen bir otomobil, yerde yatan sürücünün üzerinden geçerek yoluna devam etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen M.Y.’nin kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olay yerinden ayrılan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar’da motosikletiyle devrilerek yola düşen sürücü, arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü aranıyor.

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP DEVRİLDİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda 8 Kasım Pazar gecesi, motosikletiyle Avcılar merkez istikametine ilerleyen M.Y. (54), aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Yerde sürüklenen motosikletten savrulan M.Y., yolda hareketsiz kaldı.

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

ÜZERİNDEN GEÇİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kısa süre sonra arkadan gelen bir otomobil, yerde yatan M.Y.’nin üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken, arkadan gelen diğer sürücüler durumu fark ederek yardıma koştu.

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybederek devrildiği ve yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde gelen otomobilin yerde yatan sürücünün üzerinden geçtiği anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Okurların en beğendiği yorum

“Sürücüye ne cezası verilecek? Gece karanlığında yolun ortasında yatan siyahlığı sürücü nasıl görsün? Motorcu hızlı gitmenin cezasını görmüş zaten”

Tüm yorumlar (5)
MotosikletİstanbulAvcılarGüncelPolisKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Cengiz Genç Mehmet Cengiz Genç:
    Sürücüye ne cezası verilecek? Gece karanlığında yolun ortasında yatan siyahlığı sürücü nasıl görsün? Motorcu hızlı gitmenin cezasını görmüş zaten 5 1
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    iyi bakın motorsikletten mi savruluyor? motor çarpıyor adama, çarpılan adam savruluyor üzerinden araba geçiyor. motorcu refüje çarpıp refüj kenarında yatıyor. yani adama önce motor çarpıyor, sonra yolun kenarına savruluyor çarpma etkisiyle. sonra bir de araba çarpıyor. 3 0
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    korna çalacağına frene basmıyor adama çarpıyor sınra kendi savruluyor ve yere düşüyor sonu ölüm korna çalacağına frene bassa ikiside sağ salim olacaktı şimdi ikiside mi ölmüş biri mi ölmüş 1 0 Yanıtla
  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Kim Süçlü Belirlemek Çok Zor. Dikkat, Yavaş, Tedbir Şart. Kazaların Sonu Gelmiyor 1 0 Yanıtla
  • ŞAKİR AYAZ ŞAKİR AYAZ:
    motorcu başka bir adama çarpıp düşüyor motorcuda hareketsiz yatıyordu Allah rahmet eylesin gecenin karanlığında yolun ortasında farkedilmesi zordu 0 0 Yanıtla
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