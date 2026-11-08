Avcılar'da iddiaya göre alkollü sürücünün kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da iddiaya göre alkollü sürücünün kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Avcılar\'da iddiaya göre alkollü sürücünün kazasında 1\'i ağır 5 kişi yaralandı
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Avcılar\'da iddiaya göre alkollü sürücünün kazasında 1\'i ağır 5 kişi yaralandı
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Avcılar'da akşam saatlerinde alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Avcılar'da alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan bir araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza sonucu yaralanan vatandaşlar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılırken, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, 5 vatandaş ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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