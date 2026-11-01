Küçükçekmece\'de düğün salonunda 1 kişiyi bıçakla öldüren şüpheli cezaevine gönderildi

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda R.T., Buriyev'i bıçakla boyun bölgesinden yaralamıştı. Ağır yaralanan Buriyev, hayatını kaybetmişti. Şüpheli, Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.