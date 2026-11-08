Avcılar'da camide ayakkabısını bulamayan 2 kişiden biri çırağından terlik istedi - Son Dakika
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Avcılar'da camide ayakkabısını bulamayan 2 kişiden biri çırağından terlik istedi

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Avcılar\'da camide ayakkabısını bulamayan 2 kişiden biri çırağından terlik istedi
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Avcılar\'da camide ayakkabısını bulamayan 2 kişiden biri çırağından terlik istedi
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Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'de namaz sonrası ayakkabılarını bulamayan 2 kişiden biri, iş yerindeki çırağından terlik getirmesini istedi. Terliği giyip aramayı sürdüren kişi ayakkabılarını rafta buldu; diğer kişinin ayakkabılarına ise daha sonra ulaştığı belirtildi.

AVCILAR'da cemaatle namaz kılan 2 kişi çıkışta ayakkabılarını bulamadı. Ayakkabılarını arayanlardan Yalçın Abalı, iş yerindeki terliğiyle camiiden ayrılmaya hazırlanırken, ayakkabılarını rafta buldu. Abalı, "Gidecektim işim de var. Ayakkabı yok. Burada mahsur kaldım. Çocuğu aradım terliklerle gideceğim. 1985'ten beri buraya gelirim ilk defa başıma böyle birşey geldi " dedi. Aynı durumu yaşayan başka bir kişi ise üst kata çıkarak ayakkabılarını aramaya devam etti.

Olay Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'de meydana geldi. Caminin alt katında cemaatle namaz kılan 2 kişiden biri ayakkabılarını camii girişinde bıraktı. Diğer kişi ise ayakkabılarını rafa koydu. Namazdan çıkan 2 kişiden biri tüm aramalara rağmen içerideki raflarda ayakkabılarını bulamadı. Ayakkabısını bulamayan kişi üst kata çıkarken, avluda beklemeye başlayan Abalı yaşadıklarını anlattı.

AYAKKABISINI BULAMADI TERLİK İSTEDİ

Ayakkabısını kaybeden Yalçın Abalı ise kapı önünde bıraktığı ayakkabıyı bulamayınca iş yerindeki çırağını arayarak terliklerini getirmesini istedi. Gelen terliği giyen ve ayakkabısını aramaya devam eden Abalı, kendisini bekleyen müşteriye de geciktiğini söyleyerek, "Çırak terlik getirdi terlikle gideceğiz. Buraya koymuştum. Camiiden çıktım ayakkabı yok. İşim var gücüm var dükkan kapalı kalacak. Camiiye koştura koştura geldim ayakkabılarımı da buraya koydum. İçeri girdim namazı kıldım çıktım .Gidecektim işim de var. Ayakkabı yok. Burada mahsur kaldım. Çocuğu aradım terliklerle gideceğim. 1985'ten beri buraya gelirim ilk defa başıma böyle birşey geldi " dedi. Camiiden ayrılmadan önce ayakkabılarını rafta gören Abalı, daha sonra avludan ayrıldı. Diğer kişinin ise kaybettiği ayakkabılarını daha sonra bulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
AvcılarGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da camide ayakkabısını bulamayan 2 kişiden biri çırağından terlik istedi - Son Dakika
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