İstanbul\'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da arıza sonrası metrobüs duraklarında dikkat çeken yoğunlukGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Zincirlikuyu Durağı yakınlarında arızalandı. Aracın yolu kapatması nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu, duraklarda ise yoğunluk meydana geldi. Arızalanan araçtaki yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Beşiktaş’ta yolda kalan bir metrobüs, hatta seferlerin aksamasına neden oldu. Duraklarda bekleyen yolcular uzun süre araç bekledi.
ZİNCİRLİKUYU YAKINLARINDA ARIZALANDI
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı’na yakın bir bölgede arızalandı. Aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
METROBÜS YOLUNDA KUYRUK OLUŞTU
Arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu. Duraklarda ise metrobüs bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk meydana geldi.
YOLCULAR BAŞKA ARACA AKTARILDI
Arızalanan metrobüsteki yolcular başka bir araca yönlendirildi. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA
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