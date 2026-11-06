Avcılar'da kadını önce evde, ardından sokakta bıçaklayan saldırgan kahvede yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avcılar'da kadını önce evde, ardından sokakta bıçaklayan saldırgan kahvede yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar\'da kadını önce evde, ardından sokakta bıçaklayan saldırgan kahvede yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir kişi, evde tartıştığı sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen kadına ikinci kez bıçaklı saldırıda bulunan saldırgan kahvede yakalanırken, kadın hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi'nde Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle sevgilisiyle tartışan kişi, bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın, kanlar içinde birinci kattan inerek caddeye çıkıp bağırarak yardım istedi. Daireden çıkıp sevgilisinin peşinden giden saldırgan, ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Ardından, yakınlardaki kahvehaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvede kanlı elbisesi ile oturan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA
Cihangir Mahallesi3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:40:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Avcılar'da kadını önce evde, ardından sokakta bıçaklayan saldırgan kahvede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android