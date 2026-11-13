İstanbul Avcılar\'da lodos dev dalgalara neden oldu, mendirek aşıldı

İstanbul Avcılar'da lodos dev dalgalara neden oldu, mendirek aşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dünden beri etkili olan lodos, bu sabah Avcılar Sahili'nde dalgaların metrelerce yükselmesine neden oldu. Dev dalgalar Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki mendireği aşarken sahildekiler zor anlar yaşadı; balıkçılar ise denize açılmadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sahilde yürümek isteyenler lodos nedeniyle zor anlar yaşarken, kimileri ise dalgaların fotoğrafını çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.
İstanbul'da dünden beri etkili olan, bu sabah saatlerinde ise etkisini artıran lodos nedeniyle Avcılar Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar zaman zaman mendireği aştı. Bazı vatandaşlar fırtına nedeniyle sahilde yürümekte zorlanırken, bazıları ise metrelerce yükseklikteki dalgaların fotoğrafını çekti. Balıkçılar ise uyarıları dikkate alarak fırtına nedeniyle denize açılmadı. Dalgalar zaman zaman Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki mendireği aştı.
'BU GÜZELLİĞİ KAÇIRAMAZDIM'
Sahilde yürüyüşe çıkan Zehra Bülbül, "Bu sabah İstanbul'da lodos olduğunu bile bile geldim. Bu güzelliği kaçıramazdım.Dalgalar öyle büyüleyici ki, insan izlemekten kendini alıkoyamıyor. İstanbul'da olmak bence büyük bir nimet, büyük bir şans. Her sabah bu güzelliği görebiliyoruz. O kadar yüksek dalgalar var ki, insan oturup saatlerce izlemek istiyor. Bence bu çok güzel birşey" dedi.
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