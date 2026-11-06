Avcılar'da iddiaya göre sevgilisini sokakta bıçaklayan şüpheli kahvede yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da iddiaya göre sevgilisini sokakta bıçaklayan şüpheli kahvede yakalandı

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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini bıçaklayan şüpheli, kaçan kadını sokakta da bıçakladı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastaneye kaldırılırken şüphelinin olay yerine yakın bir kahvede gözaltına alındığı öğrenildi.

Avcılar'da iddiaya göre, evde tartıştığı sevgilisini bıçaklayan şahıs, kaçan kadını kovalayarak sokak ortasında yeniden bıçakladı. Elindeki bıçakla ambulans başında bekleyen şahıs çevredekiler tarafından kovalandı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs evde tartıştığı kadını defalarca kez bıçakladı. Can havliyle dışarıya kaçan kadın sokakta da bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Ambulans geldikten sonra olay yerinde bekleyen şahıs çevredekiler tarafından kovalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Sevgilisini bıçakladı kahveye gitti" iddiası

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şahsın, olayın yaşandığı apartmanın yakınında bir kahvehanede görüldüğü iddiası üzerine söz konusu işletmeye geldi. Saldırgan şahsın, kahvede oturduğu sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"Çığlık sesi duydum, bir kadın bıçaklanmış"

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Soner Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.

Kaynak: İHA
Cihangir Mahallesi3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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