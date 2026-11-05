Avcılar\'da okul önünde kavgaya dönüşen yol verme tartışmasını bekçi ayırdı

Avcılar'da okul önünde kavgaya dönüşen yol verme tartışmasını bekçi ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bu sabah trafikte yol verme tartışması ortaokul önünde kavgaya dönüştü. Okul önünde görevli mahalle bekçisinin müdahalesiyle ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi; kavga çevredeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
AVCILAR'da trafikte 'yol verme' kavgası okul önünde görevli mahalle bekçisinin müdahalesiyle sona erdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, bu sabah Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde ortaokulun önünde meydana geldi. Trafikte 'yol verme' konusunda tartışan sürücülerden birinin aracından üç kişi, diğer aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar kavga etti. Okul önünde görevli olan mahalle bekçisinin müdahalesiyle ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavgayı çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
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