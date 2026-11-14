Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Niğde\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şubesi Başkanı Mesut Oral, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

Oral, sadece basın açıklaması yapmak için toplanmadıklarını dile getirerek, insanlığın vicdanına seslenmek, Gazze'de yaşanan zulme karşı seslerini yükseltmek ve bütün dünyaya tarihi çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yalnızca insanların ölmediğine dikkati çeken Oral, "Gazze'de insanlığın vicdanı, adaletin itibarı ve uluslararası hukukun inandırıcılığı da enkaz altında kalıyor. Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşı, kağıdı enkaz, kelimeleriyse Gazze'nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır. Bugün sizlere bir savaşın bilançosunu anlatmayacağız. Gazze, rakamlara sığdırılabilecek bir felaket değildir." diye konuştu.

Oral, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle bebeklerin açlıktan, yaşlıların ise ilaçsızlıktan yaşamını yitirdiğine işaret etti.

Etkinlik, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA
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