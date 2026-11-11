Adana\'da beton bariyere çarpan kamyonda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'da beton bariyere çarpan kamyonda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Pozantı- Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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