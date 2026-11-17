Niğde'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Basketbol Genç A Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Kızlarda 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi, erkeklerde ise Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu-Fen Lisesi birinci oldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıkladığı sonuçlara göre, Genç A kızlar kategorisinde Prof. Dr. Ali Yaramancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci sırayı aldı. Genç A erkekler kategorisinde ise Niğde Fen Lisesi ikinci, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi üçüncü ve Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müsabakalara katılan öğrencileri ve okulları tebrik ederek dereceye giren takımlara başarı dilendi.