Niğde Ulukışla'da muhtar yakını ile eski muhtarın silahlı kavgasında 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde köy muhtarının kardeşi ile eski muhtar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Silahla yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, köy muhtarının kardeşi H.Ö. (42) ile eski muhtar C.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.Ö. silahla, C.Ü.'nün ise sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, silahla yaralanan H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?