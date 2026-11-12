Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkent'e 7 kilometrelik yeni yol - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Başkent'e 7 kilometrelik yeni yol

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Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Başkent\'e 7 kilometrelik yeni yol
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Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Başkent\'e 7 kilometrelik yeni yol
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Bulvarı ile İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nı birbirine bağlayan gidiş ve geliş 7'şer kilometrelik yolun yapımını tamamladı. 8 şeritli yeni güzergah, 16 Kasım Pazartesi günü trafiğe açılacak. Yolun hizmete girmesiyle Bilkent Bulvarı'ndan Niğde Otoyolu'na doğrudan ulaşım sağlanması, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana arterlerdeki trafik yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Bulvarı ile İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nı birbirine bağlayan gidiş ve geliş 7'şer kilometrelik yolun yapımını tamamladı. 8 şeritli yeni güzergah, 16 Kasım Pazartesi günü trafiğe açılacak. Yolun hizmete girmesiyle Bilkent Bulvarı'ndan Niğde Otoyolu'na doğrudan ulaşım sağlanması, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana arterlerdeki trafik yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden birini daha hayata geçirdi. Kent içi ulaşımı rahatlatmak ve alternatif güzergahları artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Bulvarı–İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Bağlantı Yolu'ndaki yapım çalışmalarını tamamladı. Yeni yol, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü vatandaşların kullanımına açılacak.

5 BİN 800 AĞAÇLIK PEYZAJ

Yolun tamamlanmasının ardından güzergahta ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da başladı. Proje kapsamında yol boyunca toplam 5 bin 800 ağaç toprakla buluşturulacak. Peyzaj çalışmaları kapsamında yol kenarlarına yaklaşık 5 metre aralıklarla 800 adet, 30-35 santimetre gövde çapında çınar ağacı dikilecek. Çınarların arka bölümünde ise 5 bin adet karaçam, sedir ve ladin gibi 2-2,5 metre boyunda ibreli ağaç kullanılacak. Güzergah üzerindeki üç kavşak adasında da kaya bahçeleri ve kuru peyzaj uygulamaları hayata geçirilecek.

4 GİDİŞ-4 GELİŞ 8 ŞERİTLİ ULAŞIM

Gidiş ve geliş yönleriyle birlikte 7'şer kilometre uzunluğundaki yolun her iki yönde dörder şerit olmak üzere toplam 8 şeridi bulunuyor. 36 metre platform genişliğine sahip yol, 33 metre asfalt genişliğiyle hizmet verecek. Şerit genişlikleri 3,5 metre olarak planlanan yolun emniyet şeritlerinin toplam genişliği ise 5 metre olacak. Yeni güzergah sayesinde Bilkent Bulvarı'ndan Niğde Otoyolu'na doğrudan ulaşım sağlanacak. Yolun, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

KAVŞAKTA TRAFİK KAMERALARLA TAKİP EDİLECEK

Yeni bağlantı yolunun İncek tarafında oluşturulan kavşakta dinamik kavşak yönetim sistemi uygulanacak. Yerleştirilen kameralar aracılığıyla anlık araç sayımları ve trafik analizleri yapılarak kavşaktaki trafik akışı takip edilecek. Analiz sonuçlarına göre bölgede katlı kavşak yapımına ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA
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