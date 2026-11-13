Niğde\'de 183 öğrenciye emniyet kemeri ve güvenli geçiş eğitimi verildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 183 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Dedektifleri Programı kapsamında Gazi Ortaokulu'ndaki 183 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verildi.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşür de dağıttı.