Niğde'de 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde\'de 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde'de 6-8 Kasım'da il genelinde yürütülen narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu bulundurmak veya kullanmaktan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişi de ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6-8 Kasım'da il genelinde yürüttüğü narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" parolasıyla uyuşturucu ticareti, bulundurma ve kullanmaya yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 162,58 gram uyuşturucu madde ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi de yakaladı.

2 kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik3. SayfaGüncelNiğdeSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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