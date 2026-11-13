Niğde'de motosiklet riskine karşı okul eğitimleri 25 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de motosiklet riskine karşı okul eğitimleri 25 Kasım'da başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Niğde\'de motosiklet riskine karşı okul eğitimleri 25 Kasım\'da başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Niğde\'de motosiklet riskine karşı okul eğitimleri 25 Kasım\'da başlıyor
Haber Videosu

Niğde'de motosiklet risk farkındalık projesi tanıtıldı; okullarda eğitimler 25 Kasım'dan itibaren başlayacak. Vali, yaralanmalı kazaların yüzde 49,7'sine motosiklet veya motorlu bisikletlerin karıştığını belirterek ehliyetsiz çocuklara motosiklet kullandırmama çağrısı yaptı.

Niğde'de "Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı.

Proje tanıtım toplantısına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Dinçer ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sami Adem katıldı.

Niğde Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeye Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında 25 Kasım'dan itibaren kent genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eğitimler düzenlenecek.

Projeye ilişkin bilgi veren Niğde Valisi Nedim Akmeşe, kentte son dönemde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7'sine motosiklet veya motorlu bisikletlerin karıştığını açıkladı.

OKULLARDAKİ EĞİTİMLER 25 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Vali Akmeşe, 25 Kasım 2026'dan itibaren il genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacağını belirterek, "Projenin temel amacı, motosiklete binmeyi öğretmeden önce motosiklete binme kararını düşündürmektir" dedi.

VALİ AKMEŞE'DEN AİLELERE EHLİYET VE KASK ÇAĞRISI

Gençlerin karıştığı trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Akmeşe, ailelere gerekli sürücü belgesi bulunmayan çocuklarına motosiklet veya motorlu araç kullandırmamaları çağrısında bulundu. Akmeşe, koruyucu kask kullanımının, hız sınırlarına uyulmasının ve ailelerin çocuklarına trafikte örnek olmasının önemini vurguladı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerini sürdüreceğini belirten Akmeşe, araç sürücülerinden şerit değiştirirken ve dönüşlerde aynalarını ve kör noktalarını kontrol etmelerini istedi. Motosiklet sürücülerine de görünürlüklerini artırmak için reflektörlü kıyafet giymeleri ve koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel YönetimMotosikletEğitimGüncelNiğdeYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:20:51. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de motosiklet riskine karşı okul eğitimleri 25 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android