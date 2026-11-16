10 işçi çalıştıran Halim Gönen'in sobaları Almanya ve Suriye'ye gönderiliyor - Son Dakika
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10 işçi çalıştıran Halim Gönen'in sobaları Almanya ve Suriye'ye gönderiliyor

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10 işçi çalıştıran Halim Gönen\'in sobaları Almanya ve Suriye\'ye gönderiliyor
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Niğde'de 65 yaşındaki Halim Gönen, 1984'te kurduğu işletmesinde 10 işçiyle ürettiği pelet, şömine ve kamp sobalarını Almanya, Hollanda, Fransa ve Suriye'ye gönderiyor. Gönen, oğlunun satış ve muhasebe işlerini yaptığını, işletmeyi ona devretmeyi planladığını söyledi.

Niğde'de yaşayan 65 yaşındaki Halim Gönen, çocuk yaşta çırak olarak başladığı mesleğinde kendi işini kurarak ürettiği sobaları iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle 11 yaşında soba ustasının yanında çırak olarak işe başlayan Gönen, askere gidene kadar burada çalıştı.

Gönen, askerliğinin ardından dayısıyla yaklaşık 2 yıl ortak çalıştıktan sonra 1984'te 25 metrekarelik dükkanda kurduğu işletmesini zamanla büyüttü.

İş yerinde 10 işçi çalıştıran Gönen, ürettiği pelet, şömine, döküm, katı yakıtlı kuzine ve kamp sobalarını iç piyasanın yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa ve Suriye'ye de gönderiyor.

Halim Gönen, AA muhabirine, ustasının yanında 7-8 yıl çıraklık ve kalfalık yaptığını söyledi.

Sonrasında kendi imkanlarıyla işini kurduğunu anlatan Gönen, şöyle konuştu:

"1984'te iş yerimi kurdum. Silindir, kordon ve punta makinesiyle başladım. Orada 2000'e kadar çalıştım. Artık orası bizi taşımaz oldu, sanayiye geçmemiz gerekiyordu. Sanayiden 250 metrekare arsa alıp yerimi yaptırdım. Orada 5-6 işçimiz oldu ve 8-10 yıl çalıştıktan sonra orası da yetmez oldu. Talep çok yetişemiyorduk. Tekrar Ata Sanayi'nin içinde 2 bin metrekare arsa buldum orayı yaptırdım. Bu arada sobalarda değişiklik olmaya başladı artık pelet, şömineli, odun, kamp sobaları çıkmaya başladı. Depremden sonra bahçe sobaları, pelet sobaları, şömineli sobalar çok arttı. Çağa ayak uydurmak için dükkanımın bir kısmını mağaza yaptım. Yurt dışına gönderdiğim sobalarımız var. Fransa, Almanya, Hollanda ve Suriye'ye zaten senelerdir çalışıyoruz."

"Şu anda 10 kişiyle çalışıyoruz"

Gönen, doğal gazın kullanımının yaygınlaşmasının soba satışlarını etkilemediğini, doğal gazlı evlerde yaşayanların da nostalji amacıyla soba, özellikle fırınlı soba satın aldıklarını söyledi.

İlerleyen yıllarda işlerini oğluna devredeceğini belirten Gönen, "Şu anda 10 kişiyle çalışıyoruz. Oğlum yanımda çalışıyor. İşletmeyi okuduktan sonra oğlumu yanıma aldım. Onu muhasebeye yönlendirdim, satışımızı, hesaplarımızı o yapıyor. Bundan sonra da iş yerimi ona devredeceğim. Şu anda baba-oğul devam ediyoruz." diye konuştu.

Gönen, soba üretiminde müşteri taleplerine göre ürün çeşitliliğini artırdıklarını, özellikle bağ ve bahçelerde kullanılmak üzere tasarlanan sobalara ilginin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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