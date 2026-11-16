Niğde'de 2. kattaki evde çıkan yangında 2 yabancı uyruklu kız çocuğu ağır yaralandı.

Niğde'de evde çıkan yangında ağır yaralanan yabancı uyruklu 2 kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi'ndeki 2 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın, çok büyümeden çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Yangında evde bulunan Suriye uyruklu kardeşler N.A. (5) ile L.A'nın (4) vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kız kardeşler, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.