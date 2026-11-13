Niğde'de yaralanmalı kazaların yüzde 49,7'si motosikletli, okullarda eğitim başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de yaralanmalı kazaların yüzde 49,7'si motosikletli, okullarda eğitim başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de yaralanmalı kazaların yüzde 49,7\'si motosikletli, okullarda eğitim başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Niğde'de motosiklet riskine yönelik farkındalık projesi tanıtıldı. 25 Kasım'da kentteki tüm ortaokul ve liselerde öğrencilere güvenli sürüş eğitimi verilecek; Vali Akmeşe, ildeki yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7'sinin motosikletli kazalardan oluştuğunu söyledi.

Niğde'de gençlerde motosiklet kullanımının risklerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" tanıtıldı.

Niğde Valiliği koordinasyonunda "Bir Daha Düşün" mottosuyla belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle 25 Kasım'da kentteki tüm ortaokul ve liselerde uygulanacak projeyle, öğrencilere motosiklet kullanımının riskleri ve güvenli davranış konusunda eğitim verilecek.

Vali Nedim Akmeşe, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen programda, trafik güvenliğinin herkesin hayatını doğrudan ilgilendiren, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli toplumsal meselelerden biri olduğunu söyledi.

Devletin temel sorumluluklarından birinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirten Akmeşe, il genelinde trafik güvenliğini artırmak, gençlerde güvenli sürüş bilinci oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Akmeşe, "Son dönemde ilimizde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7'sinin motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalardan oluşması son derece düşündürücüdür. En büyük temennimiz hiçbir ailemizin evladını trafik kazasında kaybetmemesi, hiçbir ocağa ateş düşmemesidir. Özellikle gençlerimizin karıştığı trafik kazalarındaki artış hepimizi derinden üzmektedir. Gençlerimizin heyecanını, özgürlük arzusunu ve motosiklet kullanmaya duydukları ilgiyi elbette anlıyoruz. Ancak bu heyecanın trafik kurallarının önüne geçmesine asla izin verilmemelidir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin hayırlı olmasını temenni ederek, belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Akmeşe ve Belediye Başkanı Özdemir, esnafı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcıları Baha Büyükkaymakcı ile Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Dinçer, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sami Adem katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMotosikletTrafikEğitimGüncelNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:17:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Niğde'de yaralanmalı kazaların yüzde 49,7'si motosikletli, okullarda eğitim başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android