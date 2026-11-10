Van'da karla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken botlara palet uygulanıyor - Son Dakika
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Van'da karla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken botlara palet uygulanıyor

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Van\'da karla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken botlara palet uygulanıyor
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Van\'da karla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken botlara palet uygulanıyor
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Van'da mevsimin ilk kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık ayakkabı ve botlarını tamircilere götürünce ayakkabı tamircilerinde iş yoğunluğu arttı. Usta Fikret Kaya, botları onarıp tabanlarına kaymayı önleyen palet uyguladıklarını ve bu sayede kayma riskinin azaldığını söyledi.

Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kışlık ayakkabılarının bakımı için soluğu tamircilerde aldı.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar özellikle botlarını kış şartlarına hazırlamak için ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kar yağışıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Kaya, "Şu anda kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın botlarını onarıyoruz. Yoğunluğumuz sabah saat 09.00'da başlıyor, gece 23.00-00.00'a kadar devam ediyor. Yetiştiremediğimiz işler olduğunda ertesi gün devam ediyoruz. Ayakkabı ve botları onararak kışa hazırlıyoruz. Böylece vatandaşlarımız kış boyunca ayakkabılarını su almadan ve rahat bir şekilde giyebilecek" dedi.

"Buzlu zeminde kaymayı önleyen palet kullanıyoruz"

Kış aylarında özellikle buzlu zeminlerde ayakkabıların kayma riskine dikkat çeken Kaya, botların tabanlarına kaymayı önleyici palet uyguladıklarını ifade ederek, "Kışlık ayakkabılar, özellikle bayan botları çok kayıyor. Buzlu zeminlerde ayakkabıların altına dişli palet kullanıyoruz. Bu uygulama kayma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karda ve buzlu zeminde daha güvenli yürümeyi sağlıyor. Bunun yanında bozulan fermuarları değiştiriyor, ayakkabıların içine ortopedik tabanlık yerleştiriyoruz. Bu sayede ayakkabılar daha rahat ve sıcak oluyor. Kopan zincirlerin kilitlerini değiştiriyor, gerektiğinde ana zinciri tamamen yeniliyoruz" diye konuştu.

"Ayakkabı alırken tabanına dikkat edin"

Vatandaşlara yeni ayakkabı alırken taban özelliklerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, "Yeni ayakkabı alacak vatandaşlarımızın tabanları yumuşak, tırtıklı ve kauçuk olan modelleri tercih etmelerini öneriyoruz. Altı sert neolit tabanlı ayakkabılardan uzak durmalarında fayda var. Özellikle çok yürüyen vatandaşlarımızın ayakkabı tabanlarının yumuşak olması önemli. Mevcut ayakkabılarını kullanmaya devam edeceklerse tabanlarına kaymayı önleyici yumuşak palet uygulaması yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da karla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk artarken botlara palet uygulanıyor - Son Dakika
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