Van merkezde mevsimin ilk karı düştü, vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı

Van merkezde mevsimin ilk karı düştü, vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışıyla kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken park halindeki araçların üzeri karla doldu, vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı.
VAN merkeze mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkarken, park halindeki araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Meteorolojinin uyarısının ardından gündüz aralıklarla yağan yağmurun etkili olduğu Van'da; akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinden sonra kent merkezinde de mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı ile birlikte sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Vatandaşlar, yağan karın altında yürüyüş yaptı.
Kaynak: DHA
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