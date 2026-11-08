Aksaray Güzelyurt'ta mevsimin ilk karı yağdı, ilçe kısmen beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray Güzelyurt'ta mevsimin ilk karı yağdı, ilçe kısmen beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray Güzelyurt\'ta mevsimin ilk karı yağdı, ilçe kısmen beyaza büründü
Haber Videosu

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla mevsimin ilk karı yağdı ve ilçe kısmen beyaza büründü. Karı bereket sayan ilçe halkı sevinirken, tarihi dokusuyla turist çeken ilçedeki yabancı turistler de kar heyecanı yaşadı.

Hava sıcaklıklarının düşerek kış mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk kar yağdı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği bugünlerde kar yağışıyla birlikte ilçe kısmen beyaza büründü. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan ilçe halkı kar yağışını bereket olarak değerlendirip sevinç yaşarken, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kar manzaraları oluştu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt ilçesinde bulunan yabancı turistler de kar yağışı heyecanını yaşadı.

Kaynak: İHA
GüzelyurtAksarayturistGüncelYaşamÇevrekarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
10:30
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 10:50:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray Güzelyurt'ta mevsimin ilk karı yağdı, ilçe kısmen beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android