Niğde\'de yüksek kesimlerdeki bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı düştü

Niğde'de yüksek kesimlerdeki bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava sıcaklığı düşünce Niğde'nin yüksek kesimlerindeki bazı belde ve köyler mevsimin ilk karıyla buluştu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, kar yağışı dronla kaydedildi.
Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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